Завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців": спецпредставник Трампа Келлог
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, включно зі США
Про це Келлог сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"В інтересах національної безпеки США вирішити російсько-українську війну. Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами", - зазначив він.
Келлог також додав, що "домогтися припинення вогню і постійного миру можливо протягом місяців, а не років".
За його словами, для цього Трамп "створить важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "президент знає, де і як натиснути".
"Він уміло укладає будь-які угоди", - підкреслив спецпредставник США.
Водночас Кіт Келлог додав, що рішення про можливі додаткові санкції щодо РФ для досягнення прогресу в припиненні війни "залишається за президентом Трампом".
- Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією. Він сподівається, що разом з лідером Кремля Володимиром Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.
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