Завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців": спецпредставник Трампа Келлог

Про це Келлог сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"В інтересах національної безпеки США вирішити російсько-українську війну. Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами", - зазначив він.

Келлог також додав, що "домогтися припинення вогню і постійного миру можливо протягом місяців, а не років".

За його словами, для цього Трамп "створить важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "президент знає, де і як натиснути".

"Він уміло укладає будь-які угоди", - підкреслив спецпредставник США.

Водночас Кіт Келлог додав, що рішення про можливі додаткові санкції щодо РФ для досягнення прогресу в припиненні війни "залишається за президентом Трампом".