Трамп заявив про "дуже серйозні" дискусії з РФ, сподівається, що вони з Путіним зроблять щось "значне" для припинення війни
Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією: він сподівається, що разом з лідером Кремля Володимиром Путіним зробить щось "значне" для припинення війни
Про це інформує AP.
"Ми будемо говорити, і я думаю, що, можливо, зробимо щось, що буде значним. (...) Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.
Він не розповів, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але наголосив, що обидві сторони "вже розмовляють". Разом з тим Трамп відмовився коментувати, чи говорив вже безпосередньо з Путіним.
- 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
- За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
- Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а згодом Путін оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією президента США щодо війни в Україні.
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