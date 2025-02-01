Трамп заявив про "дуже серйозні" дискусії з РФ, сподівається, що вони з Путіним зроблять щось "значне" для припинення війни

Про це інформує AP.

"Ми будемо говорити, і я думаю, що, можливо, зробимо щось, що буде значним. (...) Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Він не розповів, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але наголосив, що обидві сторони "вже розмовляють". Разом з тим Трамп відмовився коментувати, чи говорив вже безпосередньо з Путіним.