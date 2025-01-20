Путін заявив, що РФ відкрита до діалогу з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні

Про це він заявив під час наради Радбезу РФ.

За словами Путіна метою переговорів з новою адміністрацією США має бути "не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні".

"Безумовно ми вітаємо такий настрій і обраного президента Сполучених Штатів Америки зі вступом на посаду. Підкреслю, ми ніколи не відмовлялися від діалогу, завжди були готові підтримувати рівні стосунки співпраці з будь-якою американською адміністрацією", - заявив російський лідер.

Водночас він наголосив на рівноправній основі діалогу, а також заявив, що головне усунути "головну причину конфлікту в Україні".