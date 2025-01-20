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Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним, - CNN

Дар'я Куркіна
20 січня, 2025 понедiлок
07:20
Світ Дональд Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним через "декілька днів" після інавгурації

Зміст

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, одна з цілей такої розмови - обговорити особисту зустріч найближчими місяцями в намаганнях Трампа закінчити війну в Україні.

Зазначено, що в команді майбутнього очільника Білого дому з нацбезпеки почали працювати над організацією дзвінка з Путіним кілька тижнів тому. Проте наразі невідома остаточна дата розмови.

"Будь-які переговори між двома чоловіками відображатимуть різкий розрив з підходом президента Джо Байдена. Він не розмовляв безпосередньо з Путіним майже три роки, побоюючись, будь-яка розмова була б корисною для вирішення конфлікту. Трамп бачить речі інакше. Його точка зору, описана людиною, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним - це саме те, що потрібно, щоб знайти рішення для припинення війни", - підкреслює CNN.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити війну РФ проти України протягом 24-х годин його президентства. Однак зараз, перед інавгурацією, немає ознак, що війна "перебуває на межі завершення".

Натомість майбутній американський лідер і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання: його можуть реалізувати в перші місяці президентства Трампа, зокрема завдяки його безпосередній розмові з очільником Кремля.

  • 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
  • За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
  • Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов.
  • 14 січня Трамп пояснив, чому не зустрівся з російським диктатором до інавгурації та заявив, що зустріч відбудеться після його вступу на посаду.
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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