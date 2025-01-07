Трамп виключив зустріч з Путіним до інавгурації, і заявив про можливість ескалації війни в Україні
У вівторок, 7 січня, майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись
Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго, пише CNN.
За словами новообраного президента США, ситуація у війні Росії проти України зараз "набагато складніша". Трамп також заявив про ризики ескалації. Зокрема розкритикував роботу Джо Байдена стосовно переговорів.
Щодо зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп запевнив, що не хоче зустрічатись з ним до інавгурації.
"Я не можу вам цього сказати (про плани щодо зустрічі, - прим.). Проте я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним робити це до 20 числа... Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Гарантую вам, якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було", - йдеться у заяві.
- 7 січня спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації Дональда Трампа.
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