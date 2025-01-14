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Трамп пояснив, чому не зустрівся з Путіним до інавгурації

Ольга Бабишена
14 січня, 2025 вiвторок
05:55
Світ Дональд Трамп і Володимир Путін

Обраний президент США Дональд Трамп пояснив, чому не зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним до інавгурації та заявив, що зустріч відбудеться після його вступу на посаду

Зміст

Про це інформує Reuters. 

знаю, що він (Путін, - ред.) хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися з ним дуже швидко. Я б зробив це раніше, але... ти маєш бути в Офісі. Для деяких речей ви повинні бути там", - заявив Трамп. 

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Він не повідомив часових рамок, коли може відбутися його зустріч з Путіним, втім, якщо вона відбудеться, то це буде перша зустріч між очільниками США та РФ з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. 

Раніше конгресмен США Майк Волтц, якого Трамп призначив радником з національної безпеки припускав, що дзвінок між Трампом і Путіним може відбутися "найближчими днями і тижнями". 

  • Раніше Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним уже триває. У Швейцарії оголосили, що готові організувати на своїй території їхню зустріч. 
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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