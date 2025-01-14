Трамп пояснив, чому не зустрівся з Путіним до інавгурації

Про це інформує Reuters.

"Я знаю, що він (Путін, - ред.) хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися з ним дуже швидко. Я б зробив це раніше, але... ти маєш бути в Офісі. Для деяких речей ви повинні бути там", - заявив Трамп.

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Він не повідомив часових рамок, коли може відбутися його зустріч з Путіним, втім, якщо вона відбудеться, то це буде перша зустріч між очільниками США та РФ з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше конгресмен США Майк Волтц, якого Трамп призначив радником з національної безпеки припускав, що дзвінок між Трампом і Путіним може відбутися "найближчими днями і тижнями".