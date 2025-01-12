Швейцарія заявила про готовність прийняти зустріч Путіна та Трампа

Про це повідомляє видання Le Temps із посиланням на представника МЗС країни Ніколя Бідо.

За його словами, після саміту світу в Бюргенштоку, який відбувся у червні 2024 року, Україна, Росія та США регулярно запитували швейцарську сторону "про готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля щодо встановлення миру".

При цьому у відомстві уточнили, що організують зустріч лише якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.

Представник МЗС Швейцарії наголосив, що всі сторони поінформовані про готовність країни провести мирні переговори. При цьому у відомстві уточнили, що організують зустріч лише якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.