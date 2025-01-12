Швейцарія заявила про готовність прийняти зустріч Путіна та Трампа
У Швейцарії оголосили, що готові організувати на своїй території зустріч обраного президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє видання Le Temps із посиланням на представника МЗС країни Ніколя Бідо.
За його словами, після саміту світу в Бюргенштоку, який відбувся у червні 2024 року, Україна, Росія та США регулярно запитували швейцарську сторону "про готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля щодо встановлення миру".
При цьому у відомстві уточнили, що організують зустріч лише якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.
Представник МЗС Швейцарії наголосив, що всі сторони поінформовані про готовність країни провести мирні переговори. При цьому у відомстві уточнили, що організують зустріч лише якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.
- Раніше Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним уже триває. "Ми повинні покінчити з цією війною", - додав обраний президент США.
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