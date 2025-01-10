Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним, - Reuters
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерела, Дональд Трамп зробив відповідну заяву перед зустріччю з губернаторами-республіканцями у Флориді.
"Він [Путін] хоче зустрітися, йде робота над організацією", — йдеться у заяві майбутнього президента США.
Водночас Трамп не поділився датою можливої зустрічі.
- У вівторок, 7 січня, Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
- Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.
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