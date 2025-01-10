Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, Дональд Трамп зробив відповідну заяву перед зустріччю з губернаторами-республіканцями у Флориді.

"Він [Путін] хоче зустрітися, йде робота над організацією", — йдеться у заяві майбутнього президента США.

Водночас Трамп не поділився датою можливої зустрічі.