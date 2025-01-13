"Пропозиції Трампа повністю вписуються у підхід Путіна": експосол України Шамшур про можливу зустріч очільників США та РФ

Таку думку висловив дипломат, колишній Посол України в США та Франції Олег Шамшур в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо зустрічі Трампа і Путіна - нічого неочікуваного тут немає. Трамп вже говорив про це, і це цілком реально. Путін заявляв про готовність говорити про Україну, але тільки зі Сполученими Штатами, не з європейцями. Пропозиції Трампа повністю вписуються в підхід Путіна. Головне питання - як буде реалізовано принцип "нічого про Україну без України". Це суттєво", - зазначив він.

Позиція Трампа, в принципі, очевидна, але недостатня для Путіна з його планами щодо чотирьох областей України та іншого. Але те, що ми чули від Венса, Келлога і Трампа, має бути до вподоби Путіну, зауважив Шамшур.

"Це включає припинення вогню за лінією розмежування, відмову України від вступу в НАТО і збереження контролю Путіна над захопленими територіями. Це фактично план капітуляції України, який вписується в бачення Путіна і дає йому можливість для паузи перед новою фазою наступу на Україну та дестабілізації ситуації в в Європі в цілому. Отже, Путін має бути задоволеним", - додав він.

У Трампа є важелі впливу на позицію Путіна для примусу до перемовин, зокрема, надання допомоги Україні та розширення номенклатури допомоги. Але цікаво подивитися, як це буде реалізовано.

"Другий важливий важіль - посилення економічних санкцій з боку Сполучених Штатів проти Росії. Це не менш потужний набір засобів впливу, ніж військовий, особливо враховуючи, що економіка Росії нарешті послаблюється", - резюмував дипломат.

7 січня, Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.

Спецпредставник з врегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог має завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.

10 січня у Reuters повідомили, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.



