Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі з Трампом без умов
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що лідер РФ Володимир Путін готовий до зустрічі з новообораним президентом США Дональдом Трампом "без попередніх умов"
Про це Пєсков сказав на брифінгу 10 січня, передає російська служба Интерфакс і ТАСС.
Так, за його словами, попередні умови для організації зустрічі лідерів РФ та США не потрібні. У Кремлі очікують, що організацію цієї зустрічі почнуть після вступу Трампа на посаду президента США, адже наразі "в його заявах про зустрічі та контакти немає конкретики".
Пєсков також додав, що "Росія вітає намір Трампа вирішувати проблеми через діалог" та додав, що у Кремлі "зберігають свою позицію щодо України, неодноразово озвучену Путіним".
- У вівторок, 7 січня, Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
- За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.24 Купівля 42.24Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.55Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе