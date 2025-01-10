Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі з Трампом без умов

Про це Пєсков сказав на брифінгу 10 січня, передає російська служба Интерфакс і ТАСС.

Так, за його словами, попередні умови для організації зустрічі лідерів РФ та США не потрібні. У Кремлі очікують, що організацію цієї зустрічі почнуть після вступу Трампа на посаду президента США, адже наразі "в його заявах про зустрічі та контакти немає конкретики".

Пєсков також додав, що "Росія вітає намір Трампа вирішувати проблеми через діалог" та додав, що у Кремлі "зберігають свою позицію щодо України, неодноразово озвучену Путіним".