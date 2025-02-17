"Хочу поїхати з ним на фронт": Зеленський анонсував візит спецпредставника Трампа Келлога в Україну 20 лютого
Президент Володимир Зеленський заявив, що за домовленістю спецпредставник лідера США з питань України й РФ Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого
Про це він повідомив на онлайн-брифінгу під час візиту в ОАЕ.
Зеленський зазначив, що має бажання поїхати з Келлогом на фронт і думає, що той не відмовить.
"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", - сказав президент.
Він також прагне, аби спецпредставник Дональда Трампа вивчив усі питання й поспілкувався з українськими військовими.
"Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з міністерством оборони, може з розвідкою", - розповів Зеленський.
Український лідер акцентував на важливості того, аби Келлог привіз у Білий дім розуміння гарантій безпеки, потрібних Києву. Також він вважає, що після повернення спецпредставника в США "ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом".
- 13 лютого стало відомо, що Кіт Келлог планує відвідати Німеччину, Бельгію та Україну у період з 13 по 22 лютого.
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