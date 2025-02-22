У Києві зранку зафіксували погіршення стану повітря

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), посилаючись на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Так, станом на 08:00 22 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Водночас радіаційний фон у всьому місті у нормі.

Зазначається, що ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу), оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря міська влада рекомендує зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути на максимум очищувач повітря.