У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: КМДА рекомендує не виходити на вулицю

Про це повідомляє КМДА.

Так, ймовірною причиною погіршення стану повітря стало накопичення завислих речовин, пилу.

"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - пояснили фахівці.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.