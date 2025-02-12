У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: КМДА рекомендує не виходити на вулицю
Уранці 12 лютого у столиці України фіксують тимчасове погіршення якості повітря. Фахівці спостерігають підвищення концентрації завислих речовин
Про це повідомляє КМДА.
Так, ймовірною причиною погіршення стану повітря стало накопичення завислих речовин, пилу.
"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - пояснили фахівці.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
- 18 листопада більшу частину північної Індії накрило густим шаром токсичного смогу, а показники якості повітря в столиці країни Нью-Делі сягнули найвищого рівня 2024 року.
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