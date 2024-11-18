У Нью-Делі зафіксували найвищий рівень забруднення повітря цього року

Про це інформує Reures.

Індійський орган з контролю за забрудненням заявив, що 24-годинний індекс якості повітря (AQI) на території національної столиці становив 484, що класифікується як "сильний плюс", що є найвищим показником цього року.

Згідно з оперативним рейтингом швейцарської групи IQAir, Нью-Делі виявився найбільш забрудненим містом у світі з "небезпечним" рівнем якості повітря 1,081, а концентрація PM2.5 - твердих частинок розміром 2,5 мікрона або менше в діаметрі, які можуть потрапляти в легені, викликаючи смертельні захворювання і проблеми з серцем - в 130,9 разів перевищувала рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівні.

Видимість впала до 100 метрів, однак авіа- та залізничне сполучення продовжує функціонувати з деякими затримками. Влада Делі ввела обмеження на будівництво та рух транспорту, а школи перейшли на дистанційне навчання.

Згідно з SAFAR, до 40% забруднення спричинили пожежі на полях у сусідніх штатах, де спалюють залишки після збору рису. У неділю супутники зафіксували 1334 таких пожежі.

Попри екстремально високий рівень забруднення, мешканці продовжують повсякденне життя, хоча багато хто змушений використовувати маски та стикається з подразненням очей та дихальними проблемами.

Метеорологічний департамент Індії прогнозує "густий або дуже густий туман" для північних штатів Уттар-Прадеш, Хар'яна і Раджастан на понеділок.