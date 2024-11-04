В Індії почали штрафувати власників авто та будівельних майданчиків на тлі різкого погіршення якості повітря

Про це повідомляє Reuters.

Протягом останніх трьох тижнів якість повітря в Нью-Делі різко погіршилась. За даними швейцарської групи IQAir, місто є наразі найбільш забрудненою столицею у світі. Тому місцева влада ініціювала масштабні заходи із протидії цій проблемі.

За даними Центральної ради з контролю за забрудненням (CPCB), рівень забруднення повітря в понеділок досяг позначки 373 балів за індексом якості повітря (ІЯП), що класифікується як "дуже поганий" (діапазон "добрий" – 0-50 балів).

Близько 54 000 транспортних засобів були оштрафовані за відсутність сертифікатів про контроль забруднення, а ще майже 3900 – конфісковані як застарілі. Крім того, 597 будівельних об'єктів отримали штрафи, а 56 – припинили свою діяльність.

Проблему забруднення повітря у Нью-Делі погіршують холодне повітря, яке затримує викиди, пил та дим від сільськогосподарських палів у Пенджабі та Хар'яні.

Погана якість повітря в Південній Азії, за даними Інституту енергетичної політики Чиказького університету (EPIC), може скорочувати тривалість життя її жителів більш ніж на п'ять років.