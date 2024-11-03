У пакистанському місті Лахор через рекордний рівень забруднення повітря на тиждень закрили початкові школи

Про це повідомляє BBC.

Станом на неділю, 3 листопада, Лахор очолив світовий список міст з найзабрудненішим повітрям.

Згідно з даними IQAir, індекс якості повітря, який вимірює низку забруднюючих речовин, у суботу перевищив 1000, що значно вище за показник 300, який Всесвітня організація охорони здоров'я вважає "небезпечним".

З понеділка, 4 листопада, початкові школи будуть закриті, а 50% офісних працівників також почнуть працювати з дому, в рамках плану "зеленого карантину". Інші заходи включають заборону на використання моторних рикш і торгівлю продукцією, приготованою на грилі без фільтрів.

"Цей смог дуже шкідливий для дітей, маски повинні бути обов'язковими в школах", - заявив старший міністр Пенджабу Марріюм Аурангзеб.

За словами високопоставленого чиновника з питань навколишнього середовища Раджі Джехангіра Анвара, головною причиною смогу є спалювання рослинних залишків (стерні) за межами країни, які заносяться вітром з Індії. Аурангзеб заявила про необхідність переговорів з Індією для вирішення цієї проблеми.

Для пом'якшення ситуації уряд рекомендує громадянам залишатися вдома та уникати поїздок, використовуючи розпилення води для зменшення концентрації смогу та призупиняючи будівельні роботи в окремих районах.