У пакистанському місті Лахор через рекордний рівень забруднення повітря на тиждень закрили початкові школи
У Лахорі, другому за величиною місті Пакистану, через безпрецедентне забруднення повітря влада закрила всі початкові школи на тиждень
Про це повідомляє BBC.
Станом на неділю, 3 листопада, Лахор очолив світовий список міст з найзабрудненішим повітрям.
Згідно з даними IQAir, індекс якості повітря, який вимірює низку забруднюючих речовин, у суботу перевищив 1000, що значно вище за показник 300, який Всесвітня організація охорони здоров'я вважає "небезпечним".
З понеділка, 4 листопада, початкові школи будуть закриті, а 50% офісних працівників також почнуть працювати з дому, в рамках плану "зеленого карантину". Інші заходи включають заборону на використання моторних рикш і торгівлю продукцією, приготованою на грилі без фільтрів.
"Цей смог дуже шкідливий для дітей, маски повинні бути обов'язковими в школах", - заявив старший міністр Пенджабу Марріюм Аурангзеб.
За словами високопоставленого чиновника з питань навколишнього середовища Раджі Джехангіра Анвара, головною причиною смогу є спалювання рослинних залишків (стерні) за межами країни, які заносяться вітром з Індії. Аурангзеб заявила про необхідність переговорів з Індією для вирішення цієї проблеми.
Для пом'якшення ситуації уряд рекомендує громадянам залишатися вдома та уникати поїздок, використовуючи розпилення води для зменшення концентрації смогу та призупиняючи будівельні роботи в окремих районах.
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