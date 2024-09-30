В Україну вітер приніс пил та смог з Росії: у низці областей фіксують погіршення якості повітря

Про це повідомляє Сумський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що гірша якість повітря у низці українських регіонів спричинена атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.

"Якщо пил занесло з Каспію, то смог безпосередньо їхній (з Росії, - ред.). Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер", - пояснили в центрі гідрометеорології.

Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Жителів закликали обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.