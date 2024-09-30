В Україну вітер приніс пил та смог з Росії: у низці областей фіксують погіршення якості повітря
У понеділок, 30 вересня, у східних та північно-східних регіонах України зафіксували серйозне погіршення якості повітря через пил та смог, який вітром занесло з Росії
Про це повідомляє Сумський обласний центр з гідрометеорології.
Зазначається, що гірша якість повітря у низці українських регіонів спричинена атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.
"Якщо пил занесло з Каспію, то смог безпосередньо їхній (з Росії, - ред.). Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер", - пояснили в центрі гідрометеорології.
Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Жителів закликали обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
- 20 вересня в Києві також фіксували тимчасове погіршення стану повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.79Продаж 46.47
- Актуальне
- Важливе