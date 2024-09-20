Зачинити вікна й пити більше води: у Києві тимчасово погіршився стан повітря

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.

Так, в адміністрації рекомендують вживати деякі обмеження до поліпшення ситуації зі станом повітря:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Увечері 15 вересня у столиці України спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря, ймовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.