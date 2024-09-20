Зачинити вікна й пити більше води: у Києві тимчасово погіршився стан повітря
Уранці п'ятниці, 20 вересня, у столиці України фіксують тимчасове погіршення стану повітря. Місцева влада рекомендує обмежити тривале перебування на вулиці
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.
Так, в адміністрації рекомендують вживати деякі обмеження до поліпшення ситуації зі станом повітря:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Увечері 15 вересня у столиці України спостерігалося тимчасове погіршення якості повітря, ймовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.
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