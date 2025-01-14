"Мілан" вирвав перемогу над "Комо" в Серії А

Про це повідомляє пресслужба "Мілана".

Матч закінчився виграшем "россонері" над "Комо" з рахунком 2:1. Хоча до 71-ї хвилини міланці програвали, але зуміли здійснити камбек. Тео Ернандес зрівняв, а Рафа Леан вирвав для "Мілана" перемогу.

Після 19 матчів "Мілан" має 31 бал і займає у турнірній таблиці сьому позицію. До зони Ліги чемпіонів "россонері" віддаляє 5 пунктів і один поєдинок у запасі.

"Комо" - шістнадцятий. Відрив від зони вильоту - 1 пункт.

Серія А

19-й тур

14 січня

"Комо" - "Мілан" 1:2

Голи: Діао, 60 - Тео Ернандес, 71, Леан, 76