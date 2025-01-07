"Мілан" переміг "Інтер" та здобув перший трофей з новим тренером

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілана".

У матчі, який відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) "Інтер" вийшов вперед наприкінці першого тайму завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Одразу по перерві Мехді Теремі збільшив перевагу команди Сімоне Індзагі.

"Мілан" у другому таймі здійснив камбек. На 52-й хвилині Тео Ернандес скоротив відставання. На 80-й хвилині Крістіан Пулішич зрівняв рахунок. А у компенсований арбітром час Таммі Ебрахам приніс "россо-нері" перемогу.

"Мілан" переграв "Інтер" 3:2 та здобув перший трофей під керівництвом нового головного тренера Сержіу Консейсау, який минулого тижня замінив на цій посаді іншого португальця Паулу Фонсеку, що раніше очолював "Шахтар". "Мілан" здобув Суперкубок Італії увосьме, загалом цей титул став для клубу 50-м в історії.

У півфіналі "Мілан" переграв "Ювентус" - 2:1, а "Інтер" здолав "Аталанту" - 2:0.

Суперкубок Італії

Фінал

6 січня

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

"Інтер" - "Мілан" 2:3

Голи: Мартінес, 45+1, Таремі, 47 - Ернандес, 52, Пулішич, 80, Ебрахам, 90+3