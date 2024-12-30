"Мілан" звільнив Фонсеку та призначив нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілана".

"Клуб висловлює подяку Паулу за його високий професіоналізм і бажає йому всього найкращого в майбутніх починаннях", - йдеться у заяві. Новим головним тренером "Мілана" став інший португалець - Сержіу Консейсау, з яким уклали контракт до літа 2026 року.

Португальця відправили у відставку після домашньої нічиєї 1:1 у 18-му турі чемпіонату Італії з "Ромою", за яку виступає українець Артем Довбик. У турнірній таблиці Серії A "Мілан" займає восьме місце.

Хто такий Паулу Фонсека

51-річний Паулу Фонсека очолив "Мілан" влітку 2024 року та замінив на посаді головного тренера Стефано Піолі. У 2016 - 2019 роках португалець працював у "Шахтарі" та тричі вигравав чемпіонат та Кубок України. Також тренував португальські "Авеш", Пасуш де Феррейру", "Порту", "Брагу", італійську "Рому" та французький "Лілль".