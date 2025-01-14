У РФ масштабний інтернет-збій: зафіксували проблеми в роботі операторів звʼязку, telegram i YouTube

Про це пише Интерфакс.

Унаслідок збою деякі російські користувачі мають труднощі ​​з використанням пошукових систем Яндекса і Google, а також Telegram. Водночас фіксуються проблеми в роботі операторів, зокрема таких як "Білайн", "Мегафон", t2 і МГТС.

Також був недоступний сайт для моніторингу проблем в мережі "Збій.рф", який вже відновив свою роботу.

"За його даними, збій торкнувся також YouTube і Rutube, онлайн-кінотеатрів "Кінопошук" та ivi, сервісів ВТБ, Сберу і "Альфа-Банку" та багатьох інших", - пише видання.