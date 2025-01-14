У РФ масштабний інтернет-збій: зафіксували проблеми в роботі операторів звʼязку, telegram i YouTube
У Росії 14 січня відбувся масштабний збій у роботі інтернету: зокрема фіксувалися проблеми в роботі Google, telegram, YouTube та операторів звʼязку
Про це пише Интерфакс.
Унаслідок збою деякі російські користувачі мають труднощі з використанням пошукових систем Яндекса і Google, а також Telegram. Водночас фіксуються проблеми в роботі операторів, зокрема таких як "Білайн", "Мегафон", t2 і МГТС.
Також був недоступний сайт для моніторингу проблем в мережі "Збій.рф", який вже відновив свою роботу.
"За його даними, збій торкнувся також YouTube і Rutube, онлайн-кінотеатрів "Кінопошук" та ivi, сервісів ВТБ, Сберу і "Альфа-Банку" та багатьох інших", - пише видання.
- 23 грудня у Росії трафік платформи YouTube впав до 20% від норми, що свідчить про фактичне блокування відеохостингу.
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