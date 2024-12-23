Росіянам фактично заблокували YouTube: трафік платформи впав до 20% від норми, - ЗМІ

Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на IT-експерта й автора telegram-каналу Михайла Климарьова.

Наразі сервіс моніторингу Google фіксує 8,5 пунктів трафіка YouTube у РФ - раніше було 40.

"​​Тобто, зараз приблизно 20% від нормального стану. Тобто мова йде вже не про якийсь тротлінг, а справжнісіньке блокування. Констатуємо: YouTube де-факто заблоковано у РФ", - написав Климарьов.