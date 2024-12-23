Росіянам фактично заблокували YouTube: трафік платформи впав до 20% від норми, - ЗМІ
У понеділок, 23 грудня, у Росії трафік платформи YouTube впав до 20% від норми, що свідчить про фактичне блокування відеохостингу
Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на IT-експерта й автора telegram-каналу Михайла Климарьова.
Наразі сервіс моніторингу Google фіксує 8,5 пунктів трафіка YouTube у РФ - раніше було 40.
"Тобто, зараз приблизно 20% від нормального стану. Тобто мова йде вже не про якийсь тротлінг, а справжнісіньке блокування. Констатуємо: YouTube де-факто заблоковано у РФ", - написав Климарьов.
- Влада Росії почала обмежувати роботу YouTube в країні влітку. Зокрема, у липні телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube.
- Того ж місяця повідомлялось, що в Росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%.
- У серпні російські користувачі почали масово скаржитися на повну зупинку роботи Youtube - фіксуються проблеми у роботі сайту та мобільного додатка.
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