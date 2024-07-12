У Росії проблеми з роботою YouTube: ЗМІ припускають, що сервіс можуть повністю заблокувати

Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

Зазначається, що обладнання Google застосовують для кешування і прискорення завантаження контенту сервісів - в основному, відеохостингу YouTube.

"Через проблеми з експлуатацією зазначеного обладнання та неможливість його розширення в умовах зростання оброблюваного трафіку спостерігається серйозне перевантаження наявних потужностей, зокрема на пірингових стиках", - йдеться у повідомленні Ростелекому.

У компанії додають, що це може вплинути на швидкість завантаження і якість відтворення роликів у YouTube у абонентів усіх російських операторів.

При цьому російське видання "Газета.ру", з посиланням на джерело близьке до Кремля, повідомляє, що у вересні у Росії можуть повністю заблокувати YouTube.

"Протягом липня-серпня буде якась деградація, тобто в окремих регіонах будуть погіршуватися умови роботи YouTube. У якихось сповільнюватиметься, у якихось - підгальмовуватиме сайт, десь застосунок відвалюватиметься. А у вересні почнеться блокування", - стверджує джерело "Газети.ру".

Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube.

"Ні, таких планів не було... Йдеться про проблему з обладнанням, яке вже понад два років ніяк не оновлюється. Інших пояснень тут не може бути", - передає його слова видання "Медуза".