У Росії проблеми з роботою YouTube: ЗМІ припускають, що сервіс можуть повністю заблокувати
У Росії у п'ятницю, 12 липня, телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube
Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".
Зазначається, що обладнання Google застосовують для кешування і прискорення завантаження контенту сервісів - в основному, відеохостингу YouTube.
"Через проблеми з експлуатацією зазначеного обладнання та неможливість його розширення в умовах зростання оброблюваного трафіку спостерігається серйозне перевантаження наявних потужностей, зокрема на пірингових стиках", - йдеться у повідомленні Ростелекому.
У компанії додають, що це може вплинути на швидкість завантаження і якість відтворення роликів у YouTube у абонентів усіх російських операторів.
При цьому російське видання "Газета.ру", з посиланням на джерело близьке до Кремля, повідомляє, що у вересні у Росії можуть повністю заблокувати YouTube.
"Протягом липня-серпня буде якась деградація, тобто в окремих регіонах будуть погіршуватися умови роботи YouTube. У якихось сповільнюватиметься, у якихось - підгальмовуватиме сайт, десь застосунок відвалюватиметься. А у вересні почнеться блокування", - стверджує джерело "Газети.ру".
Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube.
"Ні, таких планів не було... Йдеться про проблему з обладнанням, яке вже понад два років ніяк не оновлюється. Інших пояснень тут не може бути", - передає його слова видання "Медуза".
- На початку липня адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала канали низки російських співаків і артистів, які підтримують загарбницьку політику Путіна.
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