Шаман, Лепс, Газманов і Чичеріна: YouTube заблокував канали росіян, які підтримують війну

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала канали низки російських путіністів. Серед тих, чиї канали тепер не доступні, - Шаман, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов і Юлія Чичеріна.

Причиною послугували обмежувальні заходи, запроваджені проти російських співаків США і Євросоюзом у рамках так званого 14-го пакета санкцій.

Офіційні канали російських артистів було заблоковано після звернення комісії з радіо і телемовлення Литви до Google і YouTube.