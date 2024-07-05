Шаман, Лепс, Газманов і Чичеріна: YouTube заблокував канали росіян, які підтримують війну
Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала канали низки російських співаків і артистів, які підтримують загарбницьку політику Путіна
Про це повідомляє литовське видання LRT.
Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала канали низки російських путіністів. Серед тих, чиї канали тепер не доступні, - Шаман, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов і Юлія Чичеріна.
Причиною послугували обмежувальні заходи, запроваджені проти російських співаків США і Євросоюзом у рамках так званого 14-го пакета санкцій.
Офіційні канали російських артистів було заблоковано після звернення комісії з радіо і телемовлення Литви до Google і YouTube.
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Напередодні литовська комісія з радіо і телебачення закликала YouTube та Google видалити акаунти осіб, які опинилися в санкційному списку ЄС: йдеться, зокрема, про Газманова, Лепса й "Любе"
- Раніше шведський стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та ЄС ввели санкції за активну підтримку проти України. Серед підсанкційних російських виконавців, чиї сторінки були видалені Spotify, є Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".
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