Spotify видалив сторінки підсанкційних Лепса, Газманова, Гагаріної та ще кількох російських виконавців

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Зазначається, що серед підсанкційних російських виконавців, чиї сторінки були видалені Spotify, є Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

Довідково. Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, був заснований у 2006 році у Стокгольмі. На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них платні передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії, ліквідувавши юридичну особу.