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Spotify видалив сторінки підсанкційних Лепса, Газманова, Гагаріної та ще кількох російських виконавців

28 червня, 2024 п'ятниця
06:26
Культура На фото: Григорій Лепс

Шведський стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та ЄС ввели санкції за активну підтримку проти України

Зміст

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Зазначається, що серед підсанкційних російських виконавців, чиї сторінки були видалені Spotify, є Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

Довідково. Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти, був заснований у 2006 році у Стокгольмі. На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них платні передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії, ліквідувавши юридичну особу.

  • У понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, спрямованих на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси й торгівля.
Теги:
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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