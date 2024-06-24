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ЄС оголосив про новий 14-й пакет санкцій проти 116 фізичних та юридичних осіб РФ

24 червня, 2024 понедiлок
12:18
Світ санкції проти Росії

У понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, спрямованих на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси і торгівля, і ускладнюють обхід санкцій ЄС

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Про це йдеться на сайті інституції.

"14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС", - заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Обмеження стосуватимуться додатково 116 фізичних та юридичних осіб, "відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Згідно з новим пакетом санкцій,  ЄС заборонить послуги з реекспорту російського СПГ на території ЄС з метою здійснення перевезення до третіх країн. 

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проектів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". 

ЄС також вводить заборону на використання "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП), спеціалізованої служби фінансових повідомлень, розробленої Центральним банком Росії, та здійснення транзакції з компаніями, які нею користуються. А ЗМІ, політпартіям та аналітичним організаціям ЄС заборонено приймати фінанси з російських джерел.

Також введено заборону на доступ до портів та надання послуг суднам, що "сприяють російській війні". Йдеться про судна, які перевозять зброю для Москви, вкрадене українське зерно або компоненти для розбудови енергообʼєктів. Сюди ж потрапили 27 танкерів із так званого тіньового флоту Путіна.

До санкційного списку додано 61 організацію з РФ, Китаю, ОАЕ, Туреччини, що допомагає російському ВПК, зокрема з третіх країн. Для них посилено обмеження на експорт товарів подвійного призначення, а також товарів, що зміцнюють російський оборонний сектор.

ЄС заборонив своїм авіакомпаніям виконувати чартери та приватні перельоти по всьому світу на замовлення фізичних та юридичних осіб із Росії. Торгові обмеження, включаючи заборону на імпорту гелію з РФ та заборону експорту до марганцевих руд, ряд видів пластику, рідкісноземельних елементів, електронних компонентів.

  • Країни Європейського Союзу 20 червня погодили 14-й пакет санкцій проти Росії попри те, що Німеччина гальмувала погодження нових заборон.
Теги:
Україна
ЄС
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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