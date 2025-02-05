Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Габбард на посаду директора нацрозвідки
У вівторок, 4 лютого, комітет Сенату з розвідки проголосував за висунення Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки
Про це повідомляє CNN і NBS News.
Комітет проголосував 9 проти 8 за підтримку кандидатури президента Дональда Трампа на посаду директора національної розвідки Тулсі Габбард.
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"Мені приємно, що Комітет Сенату з розвідки проголосував за висунення Тулсі Габбарда на посаду директора національної розвідки. Після підтвердження я з нетерпінням чекаю співпраці з пані Геббард, щоб забезпечити безпеку Америки та провести вкрай необхідні реформи в Офісі директора національної розвідки", — сказав голова комітету з розвідки, сенатор Том Коттон.
- Вибір Трампа на посаду директора національної розвідки Тулсі Габбард вже давно вважається небезпечним через її контакти з Сирією та позицію щодо України.
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