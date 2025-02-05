Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Габбард на посаду директора нацрозвідки

Про це повідомляє CNN і NBS News.

Комітет проголосував 9 проти 8 за підтримку кандидатури президента Дональда Трампа на посаду директора національної розвідки Тулсі Габбард.

Читайте також: Кабінет Трампа: кого новий президент США поставив на ключові посади

"Мені приємно, що Комітет Сенату з розвідки проголосував за висунення Тулсі Габбарда на посаду директора національної розвідки. Після підтвердження я з нетерпінням чекаю співпраці з пані Геббард, щоб забезпечити безпеку Америки та провести вкрай необхідні реформи в Офісі директора національної розвідки", — сказав голова комітету з розвідки, сенатор Том Коттон.