Кабінет Трампа: кого новий президент США поставив на ключові посади

Департамент урядової ефективності у єдиноосібному керуванні Маска

Ілон Маск, фото: gettyimages

Якщо кнопка Diet Cola у Білому домі для американців не стала нововведенням, то поява Департаменту урядової ефективності – DOGE – освіжила перші дні офіційного правління Дональда Трампа.

Фактично своїм указом 47-й американський лідер перейменував і реструктуризував Цифрову служба Сполучених Штатів Америки (USDS). Тепер DOGE працюватиме в рамках виконавчого офісу президента.

Про ці свої наміри він заявляв одразу ж після результатів голосування на виборах, а втілив свою ідею, як тільки офіційно вступив на посаду.

"Менший уряд, з більшою ефективністю і меншою бюрократією, буде ідеальним подарунком Америці на 250-ту річницю Декларації незалежності", – казав Трамп.

Початково керувати новою структурою мали двоє мільярдерів, разом із Маском мав працювати проросійський бізнесмен Вівек Рамасвамі. Натомість у результаті єдиноосібним очільником стає все ж таки Ілон Маск.

За задумом Трампа, нова структура разом з Ілоном Маском займатиметься скороченням витрат, збільшенням ефективності й продуктивності уряду. Як зазначає The New York Times, Ілон Маск вже звертався до Кремнієвої долини за допомогою у підборі керівників, які займуть неофіційні посади у федеральному уряді.

На відміну від призначень до кабінету, кандидатуру на посаду голови DOGE не потрібно затверджувати у Конгресі, тож братися до роботи Маск має нагоду фактично одразу.

Державний секретар – Марко Рубіо

Сенат США вже затвердив кандидатуру 53-річного сенатора-республіканця від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Проти його призначення не проголосував жоден сенатор, тож у нову роль він вступав за підтримки 99 голосів. Марко Рубіо став першим латиноамериканцем за походженням, який обійматиме посаду головного американського дипломата.

Новий держсекретар США вже заявив, що метою адміністрації Дональда Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова через 2 – 4 роки.

"Ми не хочемо, щоб вона відновилася через два, три або чотири роки. Ми хочемо стабільності, – зазначив Рубіо в інтерв'ю CBS Mornings. – Нашим пріоритетом і політикою Сполучених Штатів є припинення цієї війни".

Раніше він також наголошував, що Україна повинна бути здатною до самозахисту і після завершення розв'язаної Росією війни.

Оборонні та безпекові призначення, національна розвідка і ЦРУ

Зліва направо: Пітер Геґсет, Майк Волтц, Джон Реткліфф, Тулсі Габбард. Фото: колаж Еспресо

На посаду нового міністра оборони, як і планував раніше, Дональд Трамп представив Пітера Геґсета. Майбутній глава Пентагону – ведучий телеканалу Fox News, а також ветеран американської армії та автор бестселера "Битва за американський розум". Як колишній офіцер Національної гвардії Геґсет служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. А от політичних посад до цього часу він не обіймав.

Тим часом конгресвумен-демократка з Гаваїв Тулсі Габбард, яка брала участь у передвиборчій кампанії Трампа у 2024 році, має стати директоркою Національної розвідки США. Власне, вона неодноразово висловлювалась проти продовження підтримки України. Окрім того, попереднього досвіду роботи з розвідкою Габбард фактично не має, натомість їй приписують певну лояльність до Росії.

Наступником Вільяма Бернса у ЦРУ новий американський президент хоче бачити Джона Реткліфа. Він вже очолював національну розвідку США у 2020-2021 роках і є повністю лояльним до Трампа. Як і Рубіо, Реткліф, найімовірніше, отримає таку ж високу підтримку Сенату.

А кандидат на пост радника з питань національної безпеки Майк Волтц – конгресмен із Флориди й ветеран сил спецоперацій, який серед іншого є прихильником силового стримування противників США, він також виступає і головним противником Китаю. Що ж до України, раніше Волтц відвідував Київ та підтримував допомогу країні у війні, тим часом зараз він долучений до перемовин щодо закінчення війни.

Внутрішні справи Америки: хто обійме ключові посади

На фото (зліва направо): Памела Бонді, Крісті Ноем та Дуглас Бургум

Міністр внутрішньої безпеки – це одна з вкрай важливих посад для Дональда Трампа, адже вона включає нагляд за безпекою США разом із кордонами, кіберзагрозами, тероризмом та реагуванням на надзвичайні ситуації. На таку важливу роль у житті країни він запропонував Сенату США підтримати кандидатуру Крісті Ноем, губернаторки Південної Дакоти, лояльної до 47-го президента і його політики. Фактично Ноем наглядатиме за відомством, яке контролює усе.

На посаду міністра внутрішніх справ, за бажанням Трампа, претендує Дуглас Бургум – губернатор Північної Дакоти. Підприємець з чималими статками спочатку сам балотувався у праймеріз 2024 року, проте доволі скоро перебазувався від помірних критиків у групу підтримки Дональда Трампа. Бургум виступає за контроль наданих Україні коштів, але разом із тим визнає небезпеку перемоги Росії, адже це може посилити Китай.

Тим часом Памела Бонді, яка є колишньою генеральною прокуроркою Флориди, висунута на посаду Генерального прокурора. Трамп відгукується про неї як про професіоналку, яка "була дуже жорсткою до злочинців і зробила вулиці Флориди безпечними для сімей", саме тому він переконаний, що їй до снаги впоратися із новою посадою.

Спеціальний представник США з питань України та Росії

Кіт Келлог, фото: gettyimages

Ця роль дісталася генералу-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу. Він вже відвідував Україну під час російського повномасштабного вторгнення, провів декілька тижнів у Києві, Харкові та Ізюмі. Спецпредставник також свого часу став автором дослідження America First, Russia, & Ukraine, в якому він критикував адміністрацію Байдена за млявість і непослідовність.

Наприкінці грудня 2024 року Келлог висловив думку, що Київ та Москва готові до проведення мирних переговорів і для них настав "гарний момент". Тоді він знову планував візит до країни у війні, проте відклав його.

"Потрібен арбітр, щоб якось розняти їх. І я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити. Я думаю, у нього є бачення для цього. Я думаю, що в нього вистачить енергії для цього", – висловив своє бачення спецпредставник.

Окрім того, під час передвиборчої кампанії Трампа саме Келлог був співавтором одного з попередніх планів закінчення війни. Також він раніше заявляв, що шукатиме шляхи розв'язання війни в Україні упродовж 100 днів після інавгурації нового президента США.