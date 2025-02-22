РФ обстріляла з артилерії Краснопільську громаду на Сумщині: сталася пожежа у будинку, постраждала людина
Уранці суботи, 22 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії житловий сектор Краснопільської громади на Сумщині. Ворожа атака призвела до руйнування та пожежі в приватному будинку, постраждала людина
Про це інформує ДСНС України.
"Сьогодні вранці російська артилерія обстріляла житловий сектор Краснопільської громади. Ворожа атака призвела до руйнування та виникнення пожежі в приватному житловому будинку мирних громадян", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що рятувальники ліквідували всі осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню.
Фото: ДСНС України
"За попередньою інформацією, постраждала одна цивільна особа", - додали в ДСНС.
- 11 лютого російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Краснопільську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних.
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