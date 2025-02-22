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РФ обстріляла з артилерії Краснопільську громаду на Сумщині: сталася пожежа у будинку, постраждала людина

Катерина Ганжа
22 лютого, 2025 субота
13:22
Війна з Росією

Уранці суботи, 22 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії житловий сектор Краснопільської громади на Сумщині. Ворожа атака призвела до руйнування та пожежі в приватному будинку, постраждала людина

Зміст

Про це інформує ДСНС України. 

"Сьогодні вранці російська артилерія обстріляла житловий сектор Краснопільської громади. Ворожа атака призвела до руйнування та виникнення пожежі в приватному житловому будинку мирних громадян", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники ліквідували всі осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню.

Фото: ДСНС України

"За попередньою інформацією, постраждала одна цивільна особа", - додали в ДСНС.

  • 11 лютого російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Краснопільську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
ДСНС
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