Росія атакувала КАБами Сумщину: загинули двоє цивільних
Російська окупаційна армія 11 лютого атакувала керованими авіабомбами Краснопільську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Так, унаслідок ударів загинули чоловік і жінка.
"Сьогодні вдень під ворожим вогнем опинилась Краснопільська громада. Окупанти двічі вдарили керованими авіабомбами. Через влучання загинули 40-річний місцевий мешканець та 30-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
"Пошкоджені домівки, школа, приміщення тракторної бригади, приватні автівки", - додали правоохоронці.
Відкрито провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
- 6 лютого росіяни атакували КАБами Миропільську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинули три людини й було зруйновано багатоквартирний будинок.
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