Росіяни атакували КАБами Миропільську громаду на Сумщині: зруйновано багатоквартирний будинок, є загиблі

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"Вчора, 6 лютого пізно ввечері ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді. Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загинули дві людини. Тіла виявили під час розбору завалів.

"Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди", - зазначили в ОВА.