Росіяни атакували КАБами Миропільську громаду на Сумщині: зруйновано багатоквартирний будинок, є загиблі
Увечері четверга, 6 лютого, російська окупаційна армія атакувала КАБами Миропільську громаду на Сумщині, внаслідок чого зруйновано багатоквартирний житловий будинок, є загиблі
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"Вчора, 6 лютого пізно ввечері ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді. Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, загинули дві людини. Тіла виявили під час розбору завалів.
"Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ймовірно, під завалами ще можуть бути люди", - зазначили в ОВА.
- 4 лютого російська окупаційна армія завдала артилерійського удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік.
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