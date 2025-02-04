РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини: є загиблий і поранений
Російська окупаційна армія 4 лютого завдала артилерійського удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.
Інцидент стався близько 13:10. Росіяни здійснили атаку з території РФ.
"За даними слідства, 4 лютого 2025 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з території Російської Федерації обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок атаки окупантів загинув 50-річний житель с. Грабовське.
"Також за годину до цього отримав поранення 43-річний чоловік, який їхав на велосипеді в напрямку с. Михайлівське. Його госпіталізували", - розповіли у прокуратурі.
Відкрито провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини(ч. 2 ст. 438 КК України).
- Наприкінці січня на Сумщині росіяни вбили цивільного FPV-дроном.
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