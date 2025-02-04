РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини: є загиблий і поранений

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

Інцидент стався близько 13:10. Росіяни здійснили атаку з території РФ.

"За даними слідства, 4 лютого 2025 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з території Російської Федерації обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів загинув 50-річний житель с. Грабовське.

"Також за годину до цього отримав поранення 43-річний чоловік, який їхав на велосипеді в напрямку с. Михайлівське. Його госпіталізували", - розповіли у прокуратурі.

Відкрито провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини(ч. 2 ст. 438 КК України).