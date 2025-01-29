На Сумщині росіяни вбили цивільного FPV-дроном
У вівторок, 27 січня, російська армія обстріляла Сумщину, внаслідок чого в одній із громад загинула цивільна людина через атаку FPV-дрона
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Великописарівська громада: 27.01.2025 у вечірній час здійснено удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа", – йдеться в повідомленні.
Протягом дня армія РФ 71 раз обстріляли прикордонні райони Сумської області, обласна влада зафіксувала 116 вибухів.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Російські війська застосовували артилерію, FPV-дрони та скиди гранат із безпілотників. Також Краснопільська громада зазнала обстрілу зі станкового протитанкового гранатомета.
- Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван розповів, що за останні пів року ворог почав частіше атакувати цивільних громадян FPV-дронами у прикордонних громадах.
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