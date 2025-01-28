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У Чернігівській ОВА назвали громади області, які ворог обстрілює найчастіше

Віталій Бесараб
28 січня, 2025 вiвторок
19:16
Війна з Росією Чернігівщина

Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван розповів, що за останні пів року ворог почав частіше атакувати цивільних громадян FPV-дронами у прикордонних громадах

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Найчастіше росіяни обстрілюють Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську й Городнянську громади області. Трішки менше - Корюківську громаду. Також за останні пів року в прикордонних громадах області почастішали випадки, коли ворог застосовує FVP-дрони й атакує ними цивільних людей, їхні автівки та будинки. Ворог бачить, куди летить їхній дрон і цілеспрямовано атакує саме цивільних громадян", - розповів Подорван.

За словами радника начальника ОВА, від початку року внаслідок ворожих атак FPV-дронами у прикордонних громадах постраждали 11 цивільних громадян.

"Вчора росіяни атакували 43-річного чоловіка в прикордонному селі Семенівської громади. Власне атакували цього чоловіка саме FPV-дроном. Він поранений, його госпіталізували, надали допомогу й зараз відправили додому на амбулаторне лікування. Цього разу пощастило, що поранення нетяжкі, втім, на жаль, ми маємо вже 11 поранених людей у прикордонних громадах від початку року. Більшість цих поранень від ворожих FPV-дронів", - додав він. 

  • 28 січня голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що російська терористична армія впродовж 27 січня обстрілювала прикордоння Чернігівської області. Унаслідок однієї з атак постраждав цивільний чоловік
     
Теги:
Україна
російська армія
тероризм
Чернігівщина
окупанти
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