У Чернігівській ОВА назвали громади області, які ворог обстрілює найчастіше

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Найчастіше росіяни обстрілюють Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську й Городнянську громади області. Трішки менше - Корюківську громаду. Також за останні пів року в прикордонних громадах області почастішали випадки, коли ворог застосовує FVP-дрони й атакує ними цивільних людей, їхні автівки та будинки. Ворог бачить, куди летить їхній дрон і цілеспрямовано атакує саме цивільних громадян", - розповів Подорван.

За словами радника начальника ОВА, від початку року внаслідок ворожих атак FPV-дронами у прикордонних громадах постраждали 11 цивільних громадян.

"Вчора росіяни атакували 43-річного чоловіка в прикордонному селі Семенівської громади. Власне атакували цього чоловіка саме FPV-дроном. Він поранений, його госпіталізували, надали допомогу й зараз відправили додому на амбулаторне лікування. Цього разу пощастило, що поранення нетяжкі, втім, на жаль, ми маємо вже 11 поранених людей у прикордонних громадах від початку року. Більшість цих поранень від ворожих FPV-дронів", - додав він.