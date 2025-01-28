РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини: поранено чоловіка
Російська терористична армія впродовж 27 січня обстрілювала прикордоння Сумської області. Унаслідок однієї з атак постраждав цивільний чоловік
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За словами Чауса, росіяни впродовж дня з артилерії та дронів обстрілював населені пункти Семенівської громади.
Унаслідок одного з ворожих ударів по прикордонному селу 43-річний цивільний чоловік зазнав уламкових поранень. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено приватний будинок.
- Російська окупаційна армія 27 січня атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали цивільні.
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