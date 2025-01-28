РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини: поранено чоловіка

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За словами Чауса, росіяни впродовж дня з артилерії та дронів обстрілював населені пункти Семенівської громади.

Унаслідок одного з ворожих ударів по прикордонному селу 43-річний цивільний чоловік зазнав уламкових поранень. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено приватний будинок.