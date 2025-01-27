РФ протягом дня кілька разів атакувала Дніпропетровщину: постраждали 5 людей
Російська окупаційна армія 27 січня атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, уранці внаслідок артобстрілу Нікополя постраждали п’ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років. Усіх госпіталізували, але до кінця дня в лікарні залишився лише один постраждалий, решта продовжать лікуватися амбулаторно.
"У 31-річного пацієнта осколкове поранення. Стан середньої тяжкості", - написав чиновник.
Унаслідок атаки сталася пожежа, яку оперативно приборкали рятувальники. Пошкоджене промислове підприємство.
Окрім цього, внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, сонячні панелі, лінія електропередачі.
Загалом із початку доби агресор обстріляв Нікопольщину 7 разів. Ворог застосовував артилерію та дрон-камікадзе. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська й Марганецька громади, уточнив Лисак.
"Уже надвечір ворог двічі вдарив по Синельниківщині. Люди вціліли. Пошкоджені 6 приватних осель і газогін", - написав він.
- Днями окупанти вдарили по Нікополю з артилерії, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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