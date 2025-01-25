Окупанти вдарили по Нікополю з артилерії: постраждали двоє людей, у місті є пошкодження
Через ворожий артобстріл по Нікополю постраждали двоє людей. Також у місті внаслідок ворожої атаки є пошкодження
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що до лікарні доправили 48-річного чоловіка та 70-річну жінку. Їм надають необхідну меддопомогу.
Окрім цього, у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватний будинок та авто.
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
"Обстеження території триває", - додав Лисак.
- 15 січня російська терористична армія атакувала Нікополь з реактивних систем залпового вогню, унаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.
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