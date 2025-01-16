Росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ: загинула жінка, є поранений

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, росіяни, обстрілявши Нікополь з РСЗВ, розтрощили житловий будинок. З-під його завалів рятувальники дістали тіло 54-річної жінки. Також унаслідок атаки поранення отримав 45-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

"Зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач. Сталося дві пожежі, які рятувальники приборкали", - додав очільник ОВА.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA