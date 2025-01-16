Росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ: загинула жінка, є поранений
Російська терористична армія у середу, 15 січня, атакувала Нікополь з реактивних систем залпового вогню, унаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, росіяни, обстрілявши Нікополь з РСЗВ, розтрощили житловий будинок. З-під його завалів рятувальники дістали тіло 54-річної жінки. Також унаслідок атаки поранення отримав 45-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
"Зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач. Сталося дві пожежі, які рятувальники приборкали", - додав очільник ОВА.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
- У ніч проти 14 січня російський ворог гатив по Нікопольщині Дніпропетровської області. Через це поранення отримали три людини, серед них 14-річна дівчина.
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