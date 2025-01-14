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РФ вночі атакувала Нікопольщину: троє постраждалих, зокрема 14-річний підліток

Катерина Єсікова
14 січня, 2025 вiвторок
07:40
Війна з Росією Нікопольщина

У ніч проти 14 січня російський ворог гатив по Нікопольщині Дніпропетровської області. Через це поранення отримали три людини, серед них 14-річна дівчина

Зміст

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", важкої артилерії. Спрямував на район дрон-камікадзе. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді", - йдеться у дописі.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали три людини, зокрема 14-річна дівчинка. 61-річний чоловік та 87-річна жінка госпіталізовані. Їхній стан – середньої тяжкості.

Також через атаку пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінії електропередачі. Понівечене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Крім цього, зачепило інфраструктуру.

  • Російська окупаційна армія у понеділок, 13 січня, запустила безпілотники з різних напрямків по території України. У Харківській області постраждали три людини.

 

Теги:
Новини
Дніпропетровщина
безпілотник
Нікополь
Військові новини
ракетний удар
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