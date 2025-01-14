РФ вночі атакувала Нікопольщину: троє постраждалих, зокрема 14-річний підліток

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", важкої артилерії. Спрямував на район дрон-камікадзе. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді", - йдеться у дописі.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали три людини, зокрема 14-річна дівчинка. 61-річний чоловік та 87-річна жінка госпіталізовані. Їхній стан – середньої тяжкості.

Також через атаку пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінії електропередачі. Понівечене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Крім цього, зачепило інфраструктуру.