РФ з різних напрямків атакує Україну дронами: ситуація ввечері 13 січня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зауважимо, що російська армія запускає безпілотники по території України з самого ранку.

О 16:47 нові групи ударних дронів заходили через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.

Рух ворожих БПЛА станом на 17:26:

З північного напрямку:

на півдні Сумщини. Напрямок руху південно-західний;

у центрі та на півдні Чернігівщини, курс південно-західний;

на півночі Полтавщини, напрямок західний.

З півдня: через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

Станом на 18:10, як повідомили військові, безпілотники із Чернігівщини та Черкащини рухалися у напрямку Київської області. Водночас інші дрони прямували через Миколаївщину до Одещини.

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