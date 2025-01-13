РФ з різних напрямків атакує Україну дронами: ситуація ввечері 13 січня
Російська окупаційна армія у понеділок, 13 січня, запустила безпілотники з різних напрямків по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зауважимо, що російська армія запускає безпілотники по території України з самого ранку.
О 16:47 нові групи ударних дронів заходили через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.
Рух ворожих БПЛА станом на 17:26:
З північного напрямку:
- на півдні Сумщини. Напрямок руху південно-західний;
- у центрі та на півдні Чернігівщини, курс південно-західний;
- на півночі Полтавщини, напрямок західний.
З півдня: через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.
Станом на 18:10, як повідомили військові, безпілотники із Чернігівщини та Черкащини рухалися у напрямку Київської області. Водночас інші дрони прямували через Миколаївщину до Одещини.
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