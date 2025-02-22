В Україну приїхав генінспектор Бундесверу Карстен Броєр: говорив про потреби ЗСУ із Сирським

Про це повідомив головком ЗСУ Сирський.

Під час зустрічі він поінформував свого німецького колегу про оперативну обстановку на лінії фронту, заходи щодо переходу на корпусну структуру та висловив вдячність німецькому народові за непохитну підтримку нашої боротьби з російською агресією.

Разом із Броєром Сирський обговорив потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових.

"Також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил України. Наголосив на важливості співпраці України та Німеччини", - поінформував Сирський.