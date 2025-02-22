В Україну приїхав генінспектор Бундесверу Карстен Броєр: говорив про потреби ЗСУ із Сирським
Відбулася зустріч головкома ЗСУ Олександра Сирського з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром, який приїхав в Україну. Військові говорили про потреби ЗСУ на фронті й підготовку українських військових
Про це повідомив головком ЗСУ Сирський.
Під час зустрічі він поінформував свого німецького колегу про оперативну обстановку на лінії фронту, заходи щодо переходу на корпусну структуру та висловив вдячність німецькому народові за непохитну підтримку нашої боротьби з російською агресією.
Разом із Броєром Сирський обговорив потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових.
"Також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні Збройних Сил України. Наголосив на важливості співпраці України та Німеччини", - поінформував Сирський.
- 21 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки.
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