Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки

Зеленський висловив вдячність Шольцу за внесок Німеччини у "захист тисяч життів, а також за лідерство у зміцненні протиповітряної оборони України".

"З початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 мільярда євро. Український народ завжди пам’ятатиме таку сильну підтримку", - заначив президент.

Він також інформував канцлера про свою зустріч із генералом Келлогом і нещодавні контакти з іншими світовими лідерами, зокрема про розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів. Дякую за підтримку", - підсумував Зеленський.