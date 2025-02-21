Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки
Зеленський висловив вдячність Шольцу за внесок Німеччини у "захист тисяч життів, а також за лідерство у зміцненні протиповітряної оборони України".
"З початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 мільярда євро. Український народ завжди пам’ятатиме таку сильну підтримку", - заначив президент.
Він також інформував канцлера про свою зустріч із генералом Келлогом і нещодавні контакти з іншими світовими лідерами, зокрема про розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів. Дякую за підтримку", - підсумував Зеленський.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито винна у війні з Росією.
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