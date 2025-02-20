"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому": Шольц заперечив думку Трампа, ніби Україна винна у війні з РФ

Про це Шольц сказав в інтерв'ю ARD, передає Reuters.

На запитання, чи поділяє він думку Трампа, ніби Україна винна у війні, Шольц відповів: "Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому".

За словами канцлера ФРН, з цієї причини ЄС тримає двері відчиненими для України як потенційного члена. Шольц наголосив, що "не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною державою на шляху до Європи".

Він також додав, що в разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, "за яку ми в Європі й наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність".