"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому": Шольц заперечив думку Трампа, ніби Україна винна у війні з РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито винна у війні з Росією
Про це Шольц сказав в інтерв'ю ARD, передає Reuters.
На запитання, чи поділяє він думку Трампа, ніби Україна винна у війні, Шольц відповів: "Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому".
За словами канцлера ФРН, з цієї причини ЄС тримає двері відчиненими для України як потенційного члена. Шольц наголосив, що "не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною державою на шляху до Європи".
Він також додав, що в разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, "за яку ми в Європі й наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність".
- У МЗС Франції також заявили, що не розуміють, чому президент США Дональд Трамп припустив, що український лідер Володимир Зеленський винен у повномасштабному вторгненні РФ та війні в його державі.
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