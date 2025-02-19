"Ми не дуже добре розуміємо логіку": у МЗС Франції прокоментували останні заяви Трампа
У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що не розуміють, чому президент США Дональд Трамп припустив, що український лідер Володимир Зеленський винен у повномасштабному вторгненні РФ та війні в його державі
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не дуже добре розуміємо логіку", - сказала речниця МЗС Софі Прімас про "різноманітні, суперечливі і часто незрозумілі коментарі президента Трампа".
Вона також підкреслила, що глава Білого дому останніми днями висловив ряд коментарів стосовно Києва, не порадившись із союзниками з Європи.
Зазначено, що напередодні Трамп заявив у бік України: "Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду".
- Також президент США висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Трампа з вимогою повернути кошти за допомогу Києву, заявив, що війна коштувала $320 млрд, з яких $200 млрд - підтримка США та ЄС.
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