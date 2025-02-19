"Ми не дуже добре розуміємо логіку": у МЗС Франції прокоментували останні заяви Трампа

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не дуже добре розуміємо логіку", - сказала речниця МЗС Софі Прімас про "різноманітні, суперечливі і часто незрозумілі коментарі президента Трампа".

Вона також підкреслила, що глава Білого дому останніми днями висловив ряд коментарів стосовно Києва, не порадившись із союзниками з Європи.

Зазначено, що напередодні Трамп заявив у бік України: "Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду".