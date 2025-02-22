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OPINION

Трамп — Путін: уявіть, що Рузвельт раптом захотів мати справи з Гітлером

Андрій Магера
22 лютого, 2025 субота
10:00
Погляд блог Андрій Магера

У Вашингтоні мають зрозуміти, що це не торгівля за надра, а екзистенційне питання виживання одного з найчисленніших народів Європи. Далі — у тексті

Зміст

Уявіть 1940 рік. Президент США Франклін Рузвельт заявляє, що хотів би завжди мати гарні стосунки з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером. Рузвельт зацікавлений в укладенні мирної угоди між Лондоном і Берліном. 

Уявили? Я теж ні. І цього ніколи не було.

Можливо, це одна з багатьох причин, чому Ф. Рузвельта вважають одним з найвеличніших президентів США, за часів якого його держава перетворилася на очевидного лідера демократичного світу.

Звісно, мені справедливо можуть закинути щодо Польщі, а особливо щодо Литви, Латвії та Естонії. 

Проте анексію балтійських держав Штати не визнавали ніколи. 

А що стосується Польщі, то вона згодом у вигляді комуністичної ПНР відновила державність. Доречно буде нагадати, що Чехо-Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію і Східну Німеччину (за винятком ексклава — Східної Прусії) не включали до складу СРСР і народи цих країн не зазнавали етноциду чи лінгвоциду.

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Також, і на цьому варто наголосити, ні нацистська Німеччина, ні комуністичний СРСР не ставили під сумнів існування польської мови й самої польської нації. 

Натомість рашистська Росія не визнає ні української мови, ні самих українців як окремої нації. І подібні тези озвучують не міські божевільні, а вищі посадові особи у Москві. Навіть Сталін до такого не додумався. 

Як показує життєвий досвід українців на окупованих територіях, розмовляти українською мовою, а тим більше вимагати для українців якихось прав, є небезпечним для свободи. Або й здоровʼя і життя. 

Невипадково окупанти одним з перших рішень на окупованих територіях негайно поміняли всі україномовні вивіски, а усі школи тотально перевели на російську мову навчання. Навіть в україномовних місцевостях Херсонської, Миколаївської, Харківської, Запорізької, Луганської областей. 

Кажуть, ми не можемо порівнювати становище теперішніх українців з євреями та ромами часів Другої світової. Схильний погодитися. Але з невеликим уточненням: Голокост нацисти влаштували не відразу…

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Тому у Вашингтоні мають зрозуміти, що це не торгівля за надра, а екзистенційне питання виживання одного з найчисленніших народів Європи. 

Паралельно це питання наявності чи відсутності міжнародної безпеки. Це питання зростання чи скорочення ядерних арсеналів у світі й самої кількості ядерних держав буквально у наступні 5-10 років. 

Це питання міжнародного авторитету США як лідера вільного світу та довіри до Штатів з боку інших держав і народів. 

Нарешті це питання того чи дійсно вперше у своїй історії Вашингтон покаже світові страх перед людиноненависницькими діями та намірами московського карлика та його державних кріпаків, які давно позбулися людських рис, перетворившись з соціальних індивідів винятково на біологічних істот.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Володимир Путін
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Друга світова війна
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
воєнні злочини Росії
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