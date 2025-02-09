"Мир через телефон", або Чи зміг Путін задовольнити Трампа?
О, велика новина! Трамп поговорив із Путіним телефоном. Ну прямо історична подія!
Хоча, будьмо чесними — це далеко не перша їхня розмова після виборів. Путін, знаючи, який Трамп нарцис, точно привітав його з перемогою ще в листопаді. Адже якщо є щось, у чому кремлівський диктатор справді розбирається, то це підлизування до сильніших за себе.
Що Путін хоче тягнути час — навіть не питання. Він грає свою типову гру: затягнути будь-яке рішення, зімітувати “мирні ініціативи”, підкупити кого треба і, бажано, дотягнути до нового розкладу сил.
Але в нього є одна проблема — Трамп. У цього хлопця просто немає терпіння на довгі партії. Йому потрібен швидкий і грандіозний результат. А ще він, схоже, свято вірить у свою здатність домовлятися.
Він бачить, що Україна демонструє готовність до переговорів і рано чи пізно усвідомить, що проблема в росіянах. Ключове питання — скільки часу це займе.
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І тут з’являється ще один цікавий момент. Угода на $500 мільйонів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів України в обмін на гарантії безпеки. Так, саме мільйонів, він так сказав, але міг і обмовитись. Хоча, це насправді не так важливо.
Головне тут інше: Трамп уперше сказав, що США можуть бути гарантом безпеки України після завершення війни. І це не просто важливо — це те, чого Київ домагався від самого початку домінування переговорного треку. Вашингтон довго уникав чітких зобов’язань, бо це означає можливість прямої конфронтації з Москвою.
Але якщо Зеленському таки вдалося продати цю ідею Трампу, то, можливо, він і справді "найкращий продавець в історії", як Дональд про нього говорив. Якщо цей сигнал перетвориться на реальну стратегію, то в Путіна проблеми значно більші, ніж він думає.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
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