Ракети, ППО, підготовка військових: Сирський і командувач Спецмісії НАТО обговорили потреби ЗСУ

Про це він написав у телеграм.

Сирський висловив вдячність уряду та народу Сполучених Штатів Америки за велику політичну підтримку України в боротьбі за незалежність та військову допомогу нашим Силам оборони. Особливо головком відзначив надані з початку 2025 року озброєння, військову техніку і боєприпаси.

Він також поінформував командувача Групи сприяння безпеці України про обстановку на полі бою та поточні потреби Збройних Сил в озброєнні, зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці та її ремонті, підготовці особового складу.

"Отримав запевнення, що потужна практична підтримка України з боку союзників триватиме й надалі", - зазначив Сирський.