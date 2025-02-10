Ракети, ППО, підготовка військових: Сирський і командувач Спецмісії НАТО обговорили потреби ЗСУ
Головком ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом
Про це він написав у телеграм.
Сирський висловив вдячність уряду та народу Сполучених Штатів Америки за велику політичну підтримку України в боротьбі за незалежність та військову допомогу нашим Силам оборони. Особливо головком відзначив надані з початку 2025 року озброєння, військову техніку і боєприпаси.
Він також поінформував командувача Групи сприяння безпеці України про обстановку на полі бою та поточні потреби Збройних Сил в озброєнні, зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці та її ремонті, підготовці особового складу.
"Отримав запевнення, що потужна практична підтримка України з боку союзників триватиме й надалі", - зазначив Сирський.
- У понеділок, 10 лютого, конгресмен-республіканець Джо Вілсон анонсував законопроєкт, який може дозволити США передати Україні "переможну зброю".
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