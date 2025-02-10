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Оновлено

У США розглянуть закон про лендліз, який може дозволити Трампу передати Україні "переможну зброю"

Влад Дідусь
10 лютого, 2025 понедiлок
21:51
Світ Дональд Трамп

У понеділок, 10 лютого, конгресмен-республіканець Джо Вілсон анонсував законопроєкт, який може дозволити США передати Україні "переможну зброю"

Зміст

Про це Джо Вілсон написав у соцмережі X.

"Сьогодні я презентуватиму закон про лендліз, щоб дати президенту Трампу гнучкі повноваження надсилати "переможну зброю" у війні нашим партнерам. Зокрема Україні, для стримування воєнного злочинця Путіна. Байден мав зробити це давно. Приведіть Росію до столу перемовин через американську силу!", - йдеться у заяві конгресмена-республіканця.

Джо Вілсон працює в Конгресі США з 2001 року, і тривалий час підтримує Україну. У 2023-му конгресмен пропонував встановити бюст Володимира Зеленського у Капітолії, а у 2024-му закликав якомога швидше передати Україні додаткові касетні бомби, а також просив дозволити Польщі збивати ракети над Україною.

  • 10 лютого повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Військові новини
допомога Україні
переговори з РФ
допомога США Україні
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