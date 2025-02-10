У США розглянуть закон про лендліз, який може дозволити Трампу передати Україні "переможну зброю"
У понеділок, 10 лютого, конгресмен-республіканець Джо Вілсон анонсував законопроєкт, який може дозволити США передати Україні "переможну зброю"
Про це Джо Вілсон написав у соцмережі X.
"Сьогодні я презентуватиму закон про лендліз, щоб дати президенту Трампу гнучкі повноваження надсилати "переможну зброю" у війні нашим партнерам. Зокрема Україні, для стримування воєнного злочинця Путіна. Байден мав зробити це давно. Приведіть Росію до столу перемовин через американську силу!", - йдеться у заяві конгресмена-республіканця.
Джо Вілсон працює в Конгресі США з 2001 року, і тривалий час підтримує Україну. У 2023-му конгресмен пропонував встановити бюст Володимира Зеленського у Капітолії, а у 2024-му закликав якомога швидше передати Україні додаткові касетні бомби, а також просив дозволити Польщі збивати ракети над Україною.
- 10 лютого повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.
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