У США розглянуть закон про лендліз, який може дозволити Трампу передати Україні "переможну зброю"

Про це Джо Вілсон написав у соцмережі X.

"Сьогодні я презентуватиму закон про лендліз, щоб дати президенту Трампу гнучкі повноваження надсилати "переможну зброю" у війні нашим партнерам. Зокрема Україні, для стримування воєнного злочинця Путіна. Байден мав зробити це давно. Приведіть Росію до столу перемовин через американську силу!", - йдеться у заяві конгресмена-республіканця.

Джо Вілсон працює в Конгресі США з 2001 року, і тривалий час підтримує Україну. У 2023-му конгресмен пропонував встановити бюст Володимира Зеленського у Капітолії, а у 2024-му закликав якомога швидше передати Україні додаткові касетні бомби, а також просив дозволити Польщі збивати ракети над Україною.