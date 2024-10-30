Байдена просять дозволити Польщі збивати ракети над Україною
У Гельсінській комісії США звернулися до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати ракети над Україною
Про це повідомляє The Hill.
Двопартійні лідери Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен, написали лист до президента США Джо Байдена.
Вілсон і Коен просять надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вдертись до польського повітряного простору".
"Запит ґрунтується на тому, що Польща має можливість застосовувати свої системи ППО. Також, можливо, розширити їх, щоб захистити польське небо від російських ракет, що теж допоможе в захисті Україні", - йдеться у повідомленні.
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