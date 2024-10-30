Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Байдена просять дозволити Польщі збивати ракети над Україною

Байдена просять дозволити Польщі збивати ракети над Україною

Влад Дідусь
30 жовтня, 2024 середа
19:47
Світ Джо Байден

У Гельсінській комісії США звернулися до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати ракети над Україною

Зміст

Про це повідомляє The Hill.

Двопартійні лідери Гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен, написали лист до президента США Джо Байдена.

Вілсон і Коен просять надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вдертись до польського повітряного простору".

"Запит ґрунтується на тому, що Польща має можливість застосовувати свої системи ППО. Також, можливо, розширити їх, щоб захистити польське небо від російських ракет, що теж допоможе в захисті Україні", - йдеться у повідомленні.

  • 18 жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серед європейських лідерів немає консенсусу щодо Плану перемоги Зеленського, оскільки країни мають різні підходи до членства України в НАТО.
Теги:
Новини
Україна
ППО
Джо Байден
Війна з Росією
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Польща
Автор Дар'я Куркіна
28 жовтня, 2024 понедiлок
У Польщі дипломатам генконсульства РФ у Познані наказали виїхати з країни до 30 листопада
Китай
Автор Катерина Єсікова
29 жовтня, 2024 вiвторок
"Заздалегідь створюють поле для бою": у Китаї заявили, що знайшли глибоководні шпигунські пристрої
путін і орбан
Автор Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
Незважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
30 жовтня
20:54
Андрій Єрмак
Єрмак у Канаді обговорив питання повернення полонених і викрадених РФ дітей з представницею МЗС ОАЕ
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Особливості нічної атаки "шахедами" на столицю, реалістичність Плану перемоги Зеленського та ракети Tomahawk. Колонка Сергія Згурця
20:52
Оновлено
грузія
У Грузії почали розслідувати можливі фальсифікації на виборах парламенту, Зурабішвілі відмовилася йти на допит
20:33
Оновлено
Динамо, Владислав Ванат
"Динамо" переграло "Ворсклу", а "Шахтар" - "Зорю". Результати Кубка України
20:32
Ексклюзив
окупанти в Криму
Російська система управління військом ефективніша за нашу, - нардеп Костенко
20:29
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Фʼюрі пообіцяв "менше клоунади" перед реваншем з Усиком
20:13
Євгенія Кравчук
Частину переданих заморожених коштів РФ можна буде витратити на ОПК, - нардепка Кравчук
20:05
Ярослав Железняк
Проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає збільшення податків, – Железняк
20:04
OPINION
Полум'я відігріє пам'ять
20:01
Україна ЄС
Україна може вступити до ЄС упродовж наступних 5 років, – єврокомісар
19:53
Оновлено
Куп'янськ
РФ обстріляла Куп'янськ і район: загинула людина, серед поранених – двоє правоохоронців
19:47
Правоохоронці затримали поплічників РФ, які підпалили відділення Укрпошти та релейні шафи Укрзалізниці
19:40
Продукти для військових
Міноборони анонсувало оновлення й розширення асортименту сухпайків для військових
19:26
Робота агента "Атеш"
Агент "Атеш" проник у командний пункт 37-ї бригади РФ
19:02
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 30 жовтня
19:02
У Нідерландах відкрилася масштабна виставка про війну Росії проти України, яка містить дитячі історії, підкріплені особистими речами
19:01
Оновлено
Енергетика
FT написала про нібито переговори між Україною та РФ щодо припинення ударів по енергооб'єктах. В ОП і Кремлі прокоментували
18:31
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Єврокомісія готова відкрити перші кластери з Україною у 2025 році
18:15
Ексклюзив
знищений російський танк Т-72
На Лиманському напрямку втрати ворога в техніці становлять 37 до 1, - командир 97-го батальйону 60-ї ОМБр "Рост"
18:10
Ексклюзив
"Деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах": авіаексперт Храпчинський
18:08
санкції США
США запровадили санкції за причетність до постачання технологій та обладнання росіянам
18:04
Ексклюзив
військові РФ
Частина північнокорейців намагається дезертирувати, - військовий експерт Жмайло
18:03
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "Рамштайн", який пройде найближчими тижнями
18:01
OPINION
У жовтні 2024-го повітря пахне свободою
17:40
Покровськ
Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд
17:37
обстріл сумщини
РФ ударила по кладовищу на Сумщині: загинула жінка, є поранений
17:22
радбез ООН
Сьогодні ввечері Радбез ООН обговорить залучення військових КНДР у війну проти України
17:17
"Жарт" коміка Стенюка про мусульман: поліція проводить досудове розслідування
17:07
Україна має дорожню карту відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану
17:05
Ексклюзив
Tomahawk
Інформація про ракети Tomahawk в Плані перемоги була очевидною, - військовий експерт Катков
17:05
Саміт миру. Володимир Зеленський
Путін не хоче брати участь в Саміті миру, бо не знає, що робити після війни, - Зеленський
16:58
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Є військові обовʼязки в армії: менеджер Ломаченка висловився щодо завершення карʼєри боксера
16:44
PR
Портативний MacBook – універсальний гаджет сучасного користувача
16:36
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 51 боєзіткнення, - Генштаб
16:30
Ексклюзив
окупанти танк
На Покровсько-Курахівському напрямку окупанти зосередили близько 120 тис. військ, - військовий експерт Жмайло
16:29
Пресреліз
Вибори в США. Застравка спецпроєкту Еспресо
Український погляд на вибори у США: 7 днів ексклюзивного висвітлення теми на Еспресо
16:26
Артем Довбик і Юлія Довбик
"Це просто шок": дружина Довбика зізналась, як відреагувала на номінацію чоловіка на "Золотий мʼяч"
16:11
Євросолідарність
У Євросолідарності розкритикували запропонований Раді держбюджет-2025
16:08
Володимир Зеленський
"Це означало б стати такими ж, як Росія": Зеленський прокоментував можливість захоплення Курської АЕС
16:07
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV